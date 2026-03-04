Galà dello Sport: celebrate a Collegno oltre 300 eccellenze del territorio

Da undici anni il Galà dello Sport rappresenta uno dei momenti più attesi dalla comunità collegnese: un appuntamento che ogni anno riunisce atlete e atleti provenienti da discipline diverse – calcio, danza, twirling, boxe, arrampicata, judo, rugby, tiro con l’arco, scherma, basket, ginnastica – per celebrare impegno, talento e risultati ottenuti nel corso della stagione sportiva.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Collegno, ha l’obiettivo di valorizzare le società sportive del territorio e di premiare con un attestato chi si è distinto per meriti sportivi, spirito di squadra e dedizione. Un riconoscimento che quest’anno ha coinvolto oltre 300 eccellenze collegnesi.

“Il Galà dello Sport ci permette di fermarci e guardare negli occhi la passione, la disciplina e la forza che animano le tante associazioni della nostra Città. Ogni atleta, ogni allenatore, ogni volontario porta con sé una storia fatta di impegno quotidiano, di sacrifici condivisi con le famiglie, di sogni coltivati con pazienza. È questo intreccio di umanità che rende Collegno una città viva, capace di crescere e di non lasciare indietro nessuno. Lo sport è un linguaggio universale che unisce, educa, insegna il rispetto, la collaborazione, la resilienza. È un ponte tra persone diverse che, insieme, costruiscono una comunità più forte. Per questo il Galà è una festa di tutti: perché racconta ciò che siamo e ciò che vogliamo continuare a essere” sottolinea il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone.

Continua l’Assessore allo Sport Gianluca Treccarichi: “Dietro ogni medaglia, dietro ogni traguardo raggiunto c’è un mondo fatto di allenamenti e di difficoltà da superare, di cadute che insegnano a rialzarsi, di compagni che diventano famiglia, di istruttori che sanno vedere il talento anche quando è ancora timido. Il Galà dello Sport nasce per dare voce a tutto questo: a quell’impegno silenzioso che costruisce carattere, fiducia e senso di appartenenza. Siamo orgogliosi delle nostre società e dei nostri atleti, e lo siamo ancora di più nel vedere quante donne guidano con competenza, visione e determinazione realtà sportive fondamentali per il nostro territorio. La loro presenza è un segnale forte di cambiamento culturale, un esempio che parla alle bambine e ai bambini che oggi iniziano il loro percorso”.

L’edizione di quest’anno ha reso non a caso omaggio alle nove presidenti donne che guidano realtà sportive del territorio, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nella crescita dello sport collegnese: Sara Ratti di Rugby Collegno, Maria Pia Gala della Danza Autora, Marina Zivoli di Auxilium Ad Quintum per il basket, Elena Brosio di Borgonuovo per il ciclismo, Marilena Graziela Pereira Morrone dell’associazione Camugè, Marina Gauzolino del Dojo Ryushin per le arti marziali, Vanessa De Francesco del Cigno Nero per il gruppo sbandieratori, Erika Viviano dell’associazione Fiabesca dedicata al movimento ed espressione, e Angela Furlan del gruppo informale “Amici della ginnastica”.

La serata ha visto anche la partecipazione di numerosi campioni collegnesi che hanno portato il nome della città in competizioni nazionali e internazionali. Tra loro l’atleta paralimpico di scherma Andrea Pomero del Circolo Scherma Collegno, il campione italiano A2 Cadetti Simone Vanara del Centro Judo, il vicecampione d’Italia e vicecampione regionale 2025 Michele Cravotta dell’ASD Boxe Collegno, e l’ottavo classificato ai Campionati del mondo di tiro con l’arco dinamico sportivo Enri Botturi dell’Ad Quintum Tiro Difensivo ASD Collegno.

Sono state inoltre premiate le squadre che hanno ottenuto i migliori risultati nel campionato 2024-2025, da Collegno Basket alla Pro Collegno, dal CSKS Collegno per il karate all’Olympic Collegno, per un totale di oltre venti associazioni acclamate dal pubblico e dalla comunità sportiva cittadina.