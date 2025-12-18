A Pinerolo arriva il musical per aiutare ‘Casa Betania’

A Pinerolo arriva uno spettacolo musicale promosso dall’Avass (Associazione di volontariato per l’assistenza socio-sanitaria), per una serata che unisce teatro, musica gospel e canti natalizi, con l’obiettivo di offrire momenti di intrattenimento e riflessione sul significato del Natale. ‘Che Dio ci Aiuti – A Natale… siamo più buoni?’ si terrà domani, venerdì 19 dicembre, alle 20,45, al ‘Teatro Incontro’ di Pinerolo (via Caprilli 31), e in scena vedrà l’alternarsi degli attori Stefano Abburrà, Mauro Borra, Roberto Caccamese, Cristian Gaydou, Alice Calvetti e Rosy Zavaglia, accompagnati dai cori ‘I Have a Dream’ e ‘4Ever Young’, che interpreteranno brani gospel e canzoni natalizie.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune, in collaborazione con Aria di E20, Ciss e Volto.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a sostegno di ‘Casa Betania’, casa di accoglienza per donne. L’ingresso è a offerta libera a partire da 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Segreteria Avass allo 0121 323779 oppure all’indirizzo email avass.pinerolo@virgilio.it.