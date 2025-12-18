 / Politica

Borse di studio: emendamento al Bilancio della Regione Piemonte per ulteriori 18 milioni

Nicco: "Le borse universitarie sono passate da 102 a 110 milioni"

Le borse di studio finanziate dalla Regione Piemonte sono state al centro dell’incontro di oggi tra il presidente del Consiglio Davide Nicco, la consigliera Valentina Cera e i rappresentanti di gruppi studenteschi. In sala erano presenti anche altri consiglieri di maggioranza e opposizione.

Gli studenti hanno chiesto chiarimenti sui tempi di pagamento, denunciando "ritardi per circa 4mila aventi diritto". Nicco, dopo un confronto con l’assessore Elena Chiorino, ha assicurato che i fondi destinati ai vincitori delle borse sono già stanziati a bilancio e verranno erogati nei tempi previsti.

Resta invece una quota di aventi diritto non vincitori, per i quali esiste un impegno politico a reperire le risorse. "È necessario – ha spiegato Nicco – approvare un emendamento già presentato alla legge di Bilancio da 18 milioni di euro. Complessivamente, quest’anno le risorse per le borse universitarie sono passate da 102 a 110 milioni di euro, mentre in alcune regioni vicine non sono state nemmeno concluse le graduatorie".

È intervenuta anche la consigliera Cera, evidenziando le difficoltà degli studenti nel sostenere i costi degli affitti in assenza dei trasferimenti dei fondi.

comunicato stampa

