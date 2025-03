Pinerolo si colora per il Carnevale, ma non potrà ammirare il suo carro

Sono previsti oltre mille figuranti dei carri allegorici al carnevale a Pinerolo, che purtroppo non potrà ammirare il proprio carro durante la sfilata.

I Mat di Pinerolo, a causa di inconvenienti tecnici, hanno dovuto fermare il carro per quest’anno, ma il gruppo parteciperà con musica e balli. Parteciperanno alla sfilata gli Amici del Pellice, che il 7 marzo a Barge si sono aggiudicati la vittoria del ‘Carnevale delle Due Province’, i Desbela di Scalenghe, gli Amici di Piobesi, Villafalletto, Nichelino, Racconigi, Fossano-Centallo e un piccolo carro realizzato interamente dalle persone con disabilità dell’associazione ‘Cuori Blu’. Inoltre, sarà presente l’associazione la Tarta Volante con una piccola costruzione artigianale per la categoria ‘Strambicoli’.

La sfilata inizierà domani, domenica 16 marzo, alle 14,30 e sarà capitanata da Gianduja con le sue Giacomette insieme ad altre maschere del Pinerolese.

Si partirà da piazza Vittorio Veneto, dove i carri arriveranno e monteranno in mattinata. Usciranno in direzione piazza Terzo Alpini e da lì ripartiranno per andare a parcheggiarsi nuovamente in piazza Vittorio Veneto. Durante il secondo passaggio, di ritorno, si fermeranno davanti al palco allestito su corso Torino all’altezza di piazza Facta per l’esibizione davanti alla giuria.

Le limitazioni al traffico

Divieti di transito e sosta con rimozione forzata

1. Piazza Vittorio Veneto (intera piazza, compresi i controviali, escluso il controviale nord lato Municipio)

o In vigore dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o comunque fino al termine delle esigenze.

o In questa area sarà consentita esclusivamente la sosta dei veicoli e delle attrezzature a servizio della manifestazione, dei carri allegorici e dei partecipanti all'evento.

2. Piazza III Reggimento Alpini (intera piazza)

o Divieto valido dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o fino al termine delle esigenze.

o Consentita esclusivamente la sosta di veicoli e attrezzature a servizio della manifestazione, carri allegorici e partecipanti.

3. Corso Torino e Viale Giovanni Giolitti (nel tratto compreso tra Piazza Luigi Barbieri e la rotatoria con Viale Giovanni Giolitti)

o Divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o fino al termine delle esigenze.

4. Via Enrico Cravero (entrambi i lati, per un tratto di 20 metri dall’intersezione con Corso Ernesto Bosio)

o Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o fino al termine delle esigenze.

o Il provvedimento è adottato per consentire il transito alternativo dei mezzi di trasporto pubblico.

5. Tratto tra Piazza Luigi Barbieri e Via Dei Mille

o Divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o fino al termine delle esigenze.

Divieti di transito

Pista ciclabile in Piazza Vittorio Veneto

o Divieto di transito nel tratto compreso tra Corso Torino e Viale Giovanni Giolitti.

Via Giuseppe Brignone

o Divieto di transito dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o fino al termine delle esigenze.

Via Giuseppe Chiappero (nel tratto compreso tra Via Michele Buniva e Corso Torino)

o Divieto di transito dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o fino al termine delle esigenze.

o Sarà istituito il doppio senso di marcia per i soli residenti.

Obblighi di direzione

Corso Ernesto Bosio

o Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Corso Torino in direzione monte dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o fino al termine delle esigenze.

o Il tratto di Viale Giolitti compreso tra Piazza Giuseppe Garibaldi e la Rotatoria di Viale Giolitti resterà transitabile.

Via Michele Buniva (all’intersezione con Via Giuseppe Chiappero)

· Obbligo di proseguire diritto dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o fino al termine delle esigenze.