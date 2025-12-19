Quel che resta delle Atp Finals, un lettore ci scrive: "E' giusto che il pratone di Piazza d'Armi venga ridotto così?"

Un'eredità scomoda, quella delle Atp Finals. Almeno per quanto riguarda Piazza d'Armi. A segnalare la situazione è un lettore che ha fotografato le condizioni in cui si trova attualmente il prato su cui sorge abitualmente la struttura che ospita il fan villate.



"Mi domando per quale motivo - si chiede - al Grande Evento ATP sia concesso di impattare in questo modo sulla natura (con il rischio di un futuro Fan Village permanente: le Olimpiadi passate e future non hanno insegnato nulla?) e quando lo spazio tornerà ad essere fruibile per la cittadinanza, dato che è recintato".