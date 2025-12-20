"Pasto sospeso": a Moncalieri anche 20 portalettere partecipano all'iniziativa

A Natale tutti sono più buoni, si è soliti dire, ma ci sono persone e lavoratori che lo dimostrano concretamente, non solo con un vago impegno fatto di parole. Venti portalettere del centro di distribuzione di Moncalieri hanno aderito spontaneamente all’iniziativa di solidarietà “Pasto Sospeso” promossa dal Comune con l’obiettivo di portare un gesto concreto di vicinanza e sostegno alle persone in difficoltà.

Confezionati 15 pacchi per le famiglie in difficoltà

Nei giorni scorsi i portalettere di Poste Italiane hanno acquistato generi di prima necessità e confezionato 15 pacchi, uno per ciascuna famiglia destinataria di questo regalo speciale. L’iniziativa, nata dal desiderio di donare un sorriso a chi ne ha più bisogno, è espressione di quei valori di solidarietà e attenzione alle comunità che da sempre contraddistinguono le persone del Gruppo.

Distribuzione attraverso le associazioni del territorio

La consegna dei 15 pacchi è avvenuta ieri, venerdì 19 dicembre, presso il centro di recapito di via Vittime di Bologna 22 a Moncalieri, quando i postini hanno donato quanto raccolto agli incaricati comunali, pronti a trasformare un semplice gesto in un messaggio di speranza e condivisione. L’amministrazione comunale, coinvolgendo le associazioni del territorio, si occuperà della distribuzione dei pasti raccolti ai più bisognosi.

"Un’azione concreta che nasce dal cuore e che dimostra come con gesti semplici si possa fare la differenza. A ciascun postino va il nostro grazie per aver rinunciato a qualcosa di proprio per donare ad altri qualcosa di davvero indispensabile", ha dichiarato l'assessore alla Persona del Comune di Moncalieri Silvia Di Crescenzo.