Musica, eventi, letture: tutti gli eventi organizzati a Moncalieri per l'Otto Marzo

Moncalieri si prepara a celebrare l’8 marzo con un programma diffuso che attraversa luoghi di cultura e di intrattenimento della città, dal Castello alla Biblioteca Civica, dall’Audiodrome al PalaExpo. Un percorso collettivo che racconta il femminile nelle sue molteplici forme: memoria e innovazione, fragilità e forza, ironia e coraggio, impegno e libertà.

Chi dice donna | PalaExpo, dalle 12 alle 20

Musica, comicità, intrattenimento e street food a ingresso gratuito

Una grande festa a ingresso gratuito al PalaExpo che intreccia musica, stand up comedy e un’occasione per ricordare l’importanza del fare (ed essere) comunità. I cancelli del PalaExpo apriranno alle 12.00 e la festa proseguirà fino alle 20.00 circa.

Durante il pomeriggio si susseguiranno vari momenti di intrattenimento. Fra questi lo spettacolo WOMAN di Spazio Movart, diretto da Alessio Schiavo. Sarà poi il turno delle comiche di CHIPS – La comicità che tira più di un carro di buoi, collettivo tutto al femminile che porta in scena cabaret, stand-up, musica e clown per smontare stereotipi e luoghi comuni con intelligenza e ironia. Ospite della giornata Emanuela Currao.

Il terzo momento della giornata sarà in compagnia della Dinamica Cantautrici in movimento, un progetto che promuove la musica al femminile e crea spazi di visibilità per talenti troppo spesso marginalizzati nel panorama musicale. A esibirsi, cinque artiste: La Ramat con il suo evanescente circo musicale che dà voce all’assurdo del quotidiano; Sofia, una giovane cantautrice torinese che unisce pop e sperimentazione; IMA e la sua musica che viaggia tra cantautorato e R&B; Giglio, cantautrice anima, pane e peperoncino; Vea, “madre di canzoni”, tagliente, ironica, poetica e drammatica,

Il PalaExpo si trasforma così in uno spazio di espressione, confronto e movimento che unisce generazioni e linguaggi diversi, restituendo l’immagine di un femminile plurale e contemporaneo. A condurre la giornata sarà la stand-up comedian Gemma Grimoldi.

Non solo spettacolo. Al PalaExpo sarà attiva per tutto il giorno un’area food presidiata da due celebri food truck torinesi: Rock Burger con i suoi hamburger 100% rock a base di prodotti tipici piemontesi, e Van Ver Burger con un menù tutto plant based. E per la gioia dei più golosi SaBrò Bakery, la caffetteria tutta rosa di Moncalieri, si sposterà al PalaExpo con i suoi dolci e prelibatezze.

Le famiglie con bambini troveranno inoltre a loro disposizione un’area Baby Club organizzata dal micronido La Mongolfiera di Moncalieri, con tante attività divertenti per bambini da 1 a 3 anni e da 4 a 10 anni.

Non farcela party | Audiodrome, dalle 21

La festa creata dalle donne per sole donne.

Il Non Farcela Party nasce da un’idea semplice e radicale: creare uno spazio sicuro e riconoscibile per donne che raramente si sentono rappresentate nei contesti di festa tradizionali.

È un format ideato da Mammadimerda, progetto editoriale e culturale che da anni lavora su temi di genere, carico mentale e rappresentazione femminile, con una community molto ampia e attiva.

È una festa pensata per un pubblico adulto femminile,che vive il clubbing come un luogo spesso ostile o estraneo: troppo tardi, troppo performativo, troppo giudicante. Qui il paradigma si ribalta. Non si entra per piacere, si entra per respirare.

Omaggio a Emily Dickinson | Castello di Moncalieri

Nel 140° anniversario della morte di Emily Dickinson, il Castello ospita un progetto multimediale che intreccia poesia, arte, teatro e musica. La mostra site specific delle artiste Matilde Domestico e Floriana Porta dialoga con la figura della poeta, restituendone un’immagine lontana dallo stereotipo della donna fragile e appartata: emerge invece una voce ironica, radicale, capace di mettere in discussione le gerarchie del proprio tempo – e del nostro.

Domenica 8 marzo alle ore 17.00, reading poetico, interventi musicali del quartetto ICARO e visita guidata alla mostra con le artiste. La serata si concluderà con una degustazione di vermouth.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, prenotazioni a drm-pie.moncalieri@cultura.gov.it EVENTO AL COMPLETO

Storie di donne, storie di vita | Biblioteca Civica Arduino

Proiezioni, letture e incontri in Biblioteca. Un percorso tra cinema, narrazione e letteratura. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Si comincia venerdì 6 marzo con un tris di proiezioni:

ore 17: “Kiki – Consegne a domicilio” film d’animazione scritto e diretto da Hayao Miyazaki;

ore 19: “The Help” con Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Octavia Spencer, Jessica Chastain;

ore 21: “Vika!” ritratto luminoso di una DJ ottantaquattrenne che sfida il tempo.

Mercoledì 11 marzo alle ore 17:30 continuiamo con la presentazione del libro Tu che non parli di Graziella Bonansea, candidato al Premio Strega 2026.

Chiusura giovedì 12 marzo alle ore 18 con Vi racconto una donna, una donna ciclista, scritto e interpretato da Claudio Tartaglino: la storia di Alfonsina Strada, prima e unica donna a partecipare al Giro d’Italia.