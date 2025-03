Guidava un'auto rubata durante il furto in appartamento: arrestato per ricettazione un 20enne a Mirafiori

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese di 20 anni per ricettazione nel quartiere Mirafiori. L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3, quando una pattuglia delle Volanti ha notato un'auto che percorreva via Bonfante contromano, provenendo da via Ignazio Collino. Il veicolo si è fermato all'incrocio con via Gaidano.



Alla vista degli agenti, il ventenne ha tentato di fare marcia indietro in direzione opposta, ma quando si è visto raggiunto dalla Volante, ha abbandonato l'auto e si è dato alla fuga a piedi. Dopo un breve inseguimento, è stato fermato dai poliziotti.



Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l'auto era stata rubata circa un mese prima, durante un furto in un appartamento, in cui erano state sottratte anche le chiavi del veicolo.



La Procura della Repubblica di Torino ha convalidato il fermo e disposto gli arresti domiciliari per il giovane.