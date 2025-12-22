FILM - Il nuovo "Avatar - Fuoco e Cenere" è un luna park dagli effetti speciali

Dopo la perdita devastante del figlio maggiore, la famiglia composta da Jake Sully e Neytiri si trova ad affrontare una tribù ostile e violenta, gli Ash, guidata dallo spietato Varang. Mentre i conflitti a Pandora si intensificano emergono nuovi dilemmi morali.
Questa volta James Cameron è riuscito a non farci aspettare troppo a lungo per darci un nuovo capitolo di Avatar. Quando uscì Avatar: La via dell'acqua erano passati ben tredici anni dal primo film, uscito nel 2009; dall'uscita del secondo capitolo al terzo ne sono trascorsi invece solo tre.
Il più grosso errore che si può fare guardando i film di Avatar è quello di prestare troppa attenzione alla trama, poiché il vero fulcro della saga ideata da James Cameron sono gli effetti visivi. Ogni film di Avatar è un vero è proprio luna park degli effetti speciali cinematografici e con la tecnica del 3D è impossibile non restarne coinvolti.
In questo terzo capitolo Cameron ha deciso di dare poca rilevanza al lato mitologico e religioso che aveva condizionato i primi due capitoli, per dare più importanza all'azione. In Avatar: Fuoco e cenere il montaggio è piuttosto confuso, e può spiazzare lo spettatore per la combinazione di effetti visivi e azione.
Il cinema di Cameron non smette mai di essere all'avanguardia in fatto di effetti speciali, questa è una caratteristica che il regista canadese ha sempre avuto fin dai primi anni 80, quando realizzò Terminator, e ancora oggi il primo film di Avatar è da considerarsi rivoluzionario nel campo delle nuove tecnologie. Inoltre Cameron elimina dalla sceneggiatura alcune sbavature che erano presenti nella sceneggiatura del secondo capitolo, come l'eccessivo uso del termine afroamericano "bro", che i Na'vi usavano in maniera smodata per tutta la durata del film.
James Cameron e la Disney intendono realizzare cinque capitoli di Avatar, ma nelle ultime interviste il regista è stato un po' vago su una possibile riuscita di questo obiettivo, anche se ha già iniziato a girare il quarto capitolo. Cameron prosegue con questo terzo episodio una storia che pensava di realizzare già prima di filmare Titanic, creando un'epopea che, se non ha cambiato il modo di inventare storie per il cinema, ha però dato un nuovo impulso al mondo degli effetti speciali, cambiandolo in maniera definitiva.
TITOLO: Avatar - Fuoco e cenere
TITOLO ORIGINALE: Avatar: Fire and Ash
PAESE DI PRODUZIONE: Usa
ANNO DI PRODUZIONE: 2025
CASA DI DISTRIBUZIONE: 20th Century Studios
GENERE: fantascienza, azione, avventura
REGIA: James Cameron
CAST : Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Michelle Yeoh, Oona Chaplin, David Thewlis, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Matt Gerald, Brendan Cowell, Bailey Bass,Filip Geljo, Duane Evans Jr, Dileep Rao.
DURATA: 197 minuti