Sol.Id, Ardea, Amici di Mirko e Rinoceronti Rugby: “Natale Solidale” al Regina Margherita

Per il quarto anno consecutivo, una preziosa alleanza di associazioni del territorio – Sol.Id, Ardea, Amici di Mirko e Rinoceronti Rugby – ha portato un messaggio di gioia e speranza ai piccoli degenti dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Una consegna speciale di giocattoli, frutto di un impegno comune che unisce energie e sensibilità diverse in un unico grande gesto di solidarietà.

Un Natale di solidarietà

Le associazioni coinvolte, seppur diverse per storia e attività, sono accomunate da un unico, forte obiettivo: essere al fianco delle persone più fragili, portando un sostegno concreto e un segno tangibile di affetto alla comunità. Questo appuntamento annuale rappresenta la sintesi perfetta della loro missione: trasformare la solidarietà in azione diretta, regalando attimi di spensieratezza e normalità ai bambini e alle famiglie che affrontano un percorso difficile.



La consegna, che si inserisce nel solco di una collaborazione ormai consolidata con la struttura ospedaliera, è più di una semplice donazione. È un gesto di continuità che i volontari rinnovano con entusiasmo ogni anno, consapevoli dell’importanza di portare un raggio di luce e di colore tra le pareti dei reparti. Ogni giocattolo diventa così un simbolo di forza, di gioco e di vita, un modo per dire a ogni bambino e ai loro genitori che non sono soli.

La gioia delle associazioni





“Siamo orgogliosi di poter ripetere questo gesto per il quarto anno – è il commento unanime dei rappresentanti delle associazioni – Vedere gli sguardi dei bambini è la nostra più grande ricompensa. Questa alleanza tra le nostre realtà dimostra che, quando si mette il cuore al centro, si possono costruire reti di bene preziose per tutta la comunità, a partire dai più piccoli”.



“Grazie ai tanti iscritti delle rispettive associazioni - ha concluso la nota - siamo riusciti a raccogliere circa 300 giocattoli nuovi per bimbi e bimbe. Un risultato che ogni anno supera quello precedente proprio grazie alla collaborazione dei nostri gruppi. Grazie ancora a tutti quelli che hanno collaborato donando qualcosa, grazie alla professoressa Franca Fagioli per la disponibilità e grazie al personale del Regina Margherita, professionale e accogliente come sempre”.