Claudio Baglioni chiude in piazza San Carlo a Torino il suo tour "La vita è adesso"

Piazza San Carlo a Torino è la destinazione finale del “GrandTour La vita è adesso", di Claudio Baglioni. La compagnia del giro arriverà, il 18 settembre 2026, nella magnifica piazza, cuore storico e sociale del capoluogo piemontese, per il concerto di chiusura, al termine del viaggio nei luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale italiano, iniziato a Venezia, il 29 giugno, in piazza San Marco.

Il progetto musicale dal vivo di Baglioni rappresenta il culmine delle celebrazioni per il 40° anniversario dell’album più venduto di sempre in Italia “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” – si arricchisce di una nuova e straordinaria tappa, che concluderà il “Grandtour”: il 18 settembre 2026 in Piazza San Carlo, a Torino.

Nel 2026, da fine giugno a settembre, il GrandTour porterà la sua musica in 40 località del territorio italiano, negli scenari più suggestivi del Bel Paese, sui palchi di grandi teatri all’aperto. Un ritorno, che giunge a 15 anni di distanza dall’ultima tournée di Baglioni nei meravigliosi siti italiani outdoor.