Da De André a Diabolik: l’8 marzo disco e fumetti protagonisti a San Salvario

Fiera del Disco e del Fumetto, edizione speciale nel cuore di Torino

Domenica 8 marzo torna uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati torinesi di musica e fumetto: in piazza Madama Cristina arriva la “special edition” congiunta della Fiera del Disco e della Fiera del Fumetto. Dalle 9 alle 18, circa 70 espositori provenienti da tutta Italia trasformeranno il mercato coperto in un grande tempio della cultura pop, tra rarità, pezzi storici e oggetti da collezione.

Nate nel 2002, le due manifestazioni hanno ormai superato i vent’anni di storia, diventando un punto di riferimento non solo cittadino e regionale, ma anche nazionale nei rispettivi settori. Senza mai abbandonare la loro storica location, tornano ora in una formula unita che promette di attirare curiosi, collezionisti e nostalgici.

I pezzi da collezione: da Fabrizio De André a Vasco Rossi

Tra gli stand musicali spiccano alcune vere chicche. In primo piano un rarissimo 45 giri di Fabrizio De André: “Preghiera in gennaio”, singolo tratto da “Vol. 1°”, il primo album in studio dell’artista. Un disco che fa gola ai collezionisti per diversi dettagli: il colore dell’etichetta e soprattutto la particolarità delle prime stampe, dove il nome riportato è soltanto “Fabrizio”. Il cognome comparirà solo in una ristampa successiva, realizzata dopo il successo delle prime copie.

Non mancherà anche Vasco Rossi - naturalmente in versione vinile - con un 45 giri originale del 1978: “La nostra relazione”, pubblicato come singolo di lancio del suo primo album “…Ma cosa vuoi che sia una canzone…”. Un pezzo raro che racconta un’epoca in cui il 33 giri rappresentava l’album completo, mentre il 45 giri era dedicato ai brani destinati a diventare successi radiofonici.

Oltre alle rarità, la fiera offrirà vinili, CD, fanzine, biografie e memorabilia per tutte le tasche, dagli intenditori ai semplici appassionati.

Fumetti, figurine e grandi classici

Ampio spazio anche al mondo del fumetto. Tra gli stand sarà presente un’area dedicata a Diabolik, insieme a un ricco assortimento di graphic novel, manga e grandi classici italiani e internazionali.

Gli amanti delle figurine troveranno pane per i loro denti con le mitiche raccolte Panini degli anni ’60, ’70 e ’80, in particolare quelle dei calciatori, da sempre tra le più ricercate. Non mancheranno pezzi rari e vere “chicche” per collezionisti esigenti.

Spazio infine a magliette, modellini, action figure, gadget, tavole originali e fumetti storici: dai classici Disney ai grandi nomi italiani come Tex e Dylan Dog, senza dimenticare le pubblicazioni delle principali case editrici indipendenti.