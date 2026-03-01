Quelle buche di Cavoretto che fanno storcere il naso, la 8: "Con Fondazione Crt la situazione migliorerà"

Buche, rattoppi e strade collinari groviera. Stavolta in Circoscrizione 8 è il turno di strada dai Ronchi ai Cunioli Alti, arteria collinare di zona Cavoretto già oggetto di segnalazioni e ora al centro di un’interpellanza firmata dai consiglieri di "Casa riformista", Roberto Passadori e Alessandro Lupi.

L’interpellanza: “Pericolo per residenti e automobilisti”

La vicenda si trascina da oltre un anno. Già nel settembre 2024 era stato consegnato un rapporto dettagliato - corredato di fotografie - sui problemi del manto stradale di Cavoretto.

Nel mirino, in particolare, il tratto compreso tra il civico 49, nei pressi dell’ingresso del sentiero 10, e il confine con Moncalieri: buche profonde, carreggiata ammalorata per lunghi tratti e vegetazione invasiva ai bordi che costringe spesso i veicoli a procedere al centro della strada.

Secondo i firmatari, la situazione rappresenterebbe “un grave pericolo per l’incolumità delle persone e dei veicoli”, aggravatosi nel tempo nonostante le ripetute sollecitazioni in Consiglio.

I rattoppi dopo un anno (già deteriorati)

Dopo oltre dodici mesi dalle prime segnalazioni, il tratto è stato oggetto di un intervento tampone con asfalto a freddo. Un rattoppo che, però, secondo quanto riportato nell’interpellanza, presenterebbe già nuove criticità.

Da qui le nuove domande: perché non si è intervenuti prima? È previsto un piano di messa in sicurezza definitivo? E quando sarà realizzato un rifacimento completo del manto stradale?

Miano: “Priorità alle strade collinari con i fondi Crt”

A rispondere sono stati il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, e il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta, che hanno assicurato come le strade collinari avranno priorità nei rifacimenti grazie ai fondi messi a disposizione dalla Fondazione Crt nell’ambito dell’accordo con il Comune di Torino.

Un’intesa che prevede risorse straordinarie per la manutenzione del manto stradale cittadino, con particolare attenzione alle situazioni più critiche. Tuttavia, al momento, “un piano preciso degli interventi, che indichi quali opere saranno realizzate e quando, ancora non esiste”, ha precisato Miano.

Miano e Loi hanno inoltre chiesto un maggiore coordinamento tra i lavori sui sottoservizi (acqua, fognature, gas, fibra), che spesso intervengono sugli stessi tratti a breve distanza di tempo, compromettendo riparazioni appena effettuate e creando disagi ai residenti. "Stiamo lavorando sulla pianificazione degli interventi in collina" hanno poi proseguito.

Le altre strade nel mirino

Nell’interpellanza si chiede anche se siano già stati definiti interventi su altre strade collinari della zona, come strada Santa Lucia e strada della Viola, anch’esse segnalate per condizioni critiche.