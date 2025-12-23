Proseguono i lavori di asfaltatura in Circoscrizione 7: nuovi interventi su quattro strade

Continuano gli interventi di rifacimento del manto stradale nella Circoscrizione 7, nell’ambito del programma di manutenzione delle vie cittadine. Nei giorni scorsi le squadre hanno operato su diversi tratti viari, migliorando le condizioni della carreggiata e la sicurezza per automobilisti, motociclisti e pedoni.

Gli ultimi lavori di asfaltatura hanno interessato via Pinerolo, via Ricasoli, via Porro e Lungo Dora Voghera, strade particolarmente trafficate e soggette a usura. Interventi attesi dai residenti, che permettono di eliminare buche e irregolarità dell’asfalto, rendendo la circolazione più fluida e sicura.

Le opere rientrano in un piano più ampio di manutenzione programmata del territorio, che proseguirà anche nelle prossime settimane con ulteriori cantieri, compatibilmente con le condizioni meteo e con le risorse disponibili.