Scontro auto-bus a San Mauro, palloncini e cuori rossi per ricordare le giovani vittime

Tanti palloncini e piccoli cuori rossi per ricordare con amore Edoardo Lapertosa, Alessia Panetta e Kevin Esposito, morti a luglio 2022 in un tragico incidente tra San Mauro e Torino. Nello scorso weekend di San Valentino hanno fatto la loro comparsa nel memoriale su corso Casale, allestito nel punto dove hanno perso la vita i tre giovani, le decorazioni.

L'incidente

L'estate di tre anni e mezzo fa la Ypsilon su cui viaggiava il gruppo si scontrò frontalmente all'alba con un bus della linea 61, alle porte di Torino. Nell'impatto morirono Edoardo Lapertosa (28enne di San Mauro), Alessia Panetta (16enne si Nole) e Kevin Esposito (17enne di San Mauro).

A seguito dell'incidente mortale - in prossimità del punto dell'impatto - sono state appese alla rete del bordo strada le foto che ritraggono il viso dei tre ragazzi di San Mauro e Nole. Scatti accompagnati da frasi di ricordo.

Palloncini e cuori rossi

Ma nel weekend appena trascorso qualcuno ha deciso di rendere omaggio a Edoardo, Alessia e Kevin. Sui pannelli che li ritraggono sono stati appesi diversi palloncini a forma di cuore rosso, così come molte decorazioni a tema analogo. Un piccolo gesto di affetto da parte di chi gli ha voluto bene.