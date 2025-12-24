Consegnati i fondi raccolti con lo spettacolo “Luce in Sala”

Il Rotary Club Torino Ovest e Dora, con il Distretto 2031 e la Charity 4All, sostengono la ricerca contro l’osteosarcoma

Si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna dei fondi raccolti dal Rotary Club Torino Ovest e Dora e dal Distretto 2031 grazie allo spettacolo benefico “Luce in Sala”, andato in scena lo scorso 20 ottobre in un Teatro Alfieri completamente sold out.

Lo spettacolo è stato organizzato e diretto dal Maestro Giorgio Bolognese e ha saputo unire intrattenimento di alto livello e impegno solidale. Sul palco si sono esibiti artisti di grande rilievo come, oltre allo stesso Giorgio Bolognese, Arturo Brachetti, Luca Bono, Davide D’Urso, Diego Casale e le Vocal Boutique, regalando al pubblico una serata di forte impatto emotivo.

Il ricavato dell’evento 20.000 euro è stato destinato al finanziamento di una borsa di studio per la ricerca contro l’osteosarcoma, in memoria di Alessandro Sampò (socio del Club), a favore dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, in collaborazione con UGI ODV.

Alla cerimonia di consegna erano presenti, oltre a esponenti del Rotary Club Torino Ovest e Dora, la Prof.ssa Franca Fagioli, Direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell’Ospedale Regina Margherita, il Prof. Enrico Pira e il Dott. Domenico De Biasio rispettivamente Presidente di UGI ODG e coordinatore e responsabile attività, laboratori, progetti per famiglie della medesima associazione.

Con questa donazione, il Rotary Club Torino Ovest e Dora e il Distretto 2031 rinnovano il proprio impegno a sostegno della ricerca pediatrica e delle realtà che operano quotidianamente per offrire cure e speranza ai bambini e alle loro famiglie.