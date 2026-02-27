La natura chiama, Falchera risponde: giornata al parco dei Laghetti

Domenica 1° marzo la natura chiama e Falchera risponde. Dalle 9 del mattino il parco dei Laghetti di Falchera sarà teatro di una giornata dedicata alla scoperta e alla cura di uno dei polmoni verdi della zona nord della città.

L’iniziativa, promossa dalle associazioni Fiesca Verd, Ortika, Mais ed Eco delle Città, punta a unire educazione ambientale, partecipazione civica e socialità. Il ritrovo è fissato alla casetta del parco, punto di partenza di un programma che accompagnerà i partecipanti per tutta la mattinata.

Si comincia alle 9 con un’attività di citizen science ornitologica: un’occasione per osservare e monitorare le specie di uccelli presenti nell’area, contribuendo alla raccolta di dati utili alla tutela della biodiversità.

Alle 11 spazio all’azione concreta con la pulizia del parco. Gli organizzatori metteranno a disposizione sacchi e pinze, mentre ai partecipanti è richiesto di portare i propri guanti. Un gesto semplice ma significativo per prendersi cura di un luogo frequentato da famiglie, sportivi e appassionati di natura.

La mattinata si concluderà alle 13 con un pranzo condiviso presso lo spazio Oasi Falchera e con l’inaugurazione di una biblioteca tematica, nuovo punto di riferimento per chi vuole approfondire temi legati all’ambiente e alla sostenibilità.