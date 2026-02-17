 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 17 febbraio 2026, 15:33

Trenitalia regionale, modifiche alla circolazione tra Chivasso e Ivrea

Dal 23 febbraio al 26 aprile attivato servizio bus tra le due stazioni, per consentire gli interventi di riqualificazione

Una immagine della stazione di Chivasso

Una immagine della stazione di Chivasso

Per consentire gli interventi di riqualificazione delle stazioni di Strambino e Montanaro la circolazione ferroviaria della linea Torino Porta Nuova-Ivrea sarà interrotta tra Chivasso e Ivrea dal 23 febbraio al 26 aprile.

 Al fine di limitare il disagio ai viaggiatori e garantire il servizio, Regionale di Trenitalia ha riprogrammato l’offerta per le linee Torino Porta Nuova-Ivrea, Novara-Ivrea e Chivasso con servizio bus tra le stazioni di Chivasso e Ivrea.

 Inoltre, Regionale, in accordo con la Regione Valle d’Aosta, ha attivato in via straordinaria 14 corse bus dirette tra Torino Porta Susa e Aosta nelle fasce orarie maggiormente frequentate del mattino e del pomeriggio.

 A bordo dei bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium