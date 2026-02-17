 / Cronaca

Cronaca | 17 febbraio 2026, 06:56

Uno sguardo di troppo e al bar della stazione di Ivrea scoppia la rissa: volano insulti e sedie, 15 denunciati

I carabinieri sono risaliti ai responsabili dei disordini che si sono verificati lo scorso 8 febbraio: ci sono anche 3 minorenni

Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Ivrea

Futili motivi, così si dice. Una parola di troppo, uno sguardo interpretato male. Ed ecco che lo scorso 8 febbraio, alla stazione ferroviaria di Ivrea, era scoppiato il pandemonio. Una rissa da saloon (è il caso di dirlo) che ha visto volare insulti, ma anche sedie, tavolini e tutto quello che era finito nelle mani degli avventori. 

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, però, a parte i danni al dehors e il racconto di alcuni testimoni (che parlavano anche di alcuni ragazzi coperti di sangue), tutti i protagonisti della rissa erano spariti. Ma grazie alle ormai immancabili immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificare tutti i partecipanti al violento episodio. Si tratta di 15 giovani della zona, perlopiù già noti alle forze di Polizia e già controllati durante altri servizi effettuati per le cosiddette “zone rosse”: 12 maggiorenni e 3 minorenni, sono stati tutti denunciati con l'accusa di “rissa con lesioni personali” e “danneggiamento in concorso”.

redazione

