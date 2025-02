Macchinista di Trenitalia accusa un malore: il collega lo sostituisce e il treno riparte

Un macchinista di Trenitalia, di cui non sono state fornite le generalità, ha accusato un malore poco prima della partenza del convoglio regionale 3226. Il treno sarebbe dovuto partire da Cuneo alle 15,24 in direzione Torino Porta Nuova, ma si è proceduto alla sostituzione del guidatore del treno per poter prestare i primi soccorsi al malcapitato e allo stesso tempo garantire la corsa del treno. Un’equipe medica del 118 con ambulanza è intervenuta nei pressi della stazione di Cuneo per la prima assistenza.