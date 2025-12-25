Volley A1/F: Santo Stefano da derby per Monviso Volley [FOTO]

La vittoria con Perugia è valsa il sorpasso in classifica e domani sarà un derby di Santo Stefano salvezza tra Monviso Volley e Honda Cuneo Granda Volley. Alle 17 al Palazzo dello Sport di via Viglione si incontrano due squadre che hanno fame di punti per risalire la china e togliersi dalle paludi dei bassifondi.

Le cuneesi arrivano da un 3-0 senza appello con Scandicci, mentre le monvisine hanno ottenuto un convincente 3-0 con Perugia, lasciandosi dietro le polemiche dopo la denuncia di Malual. Malual che è stata incitata ancora di più del solito dal pubblico, ma senza che questo incidesse sulla sua prestazione: che si è chiusa con 8 punti, di cui un ace, e 7 errori. Quinta marcatrice della squadra, anche dopo le centrali Dodson e Sylves. Intanto si attende anche il riscontro ufficiale dalla Lega su quanto accaduto proprio il 20 dicembre e sugli insulti razzisti denunciati da Malual. A quanto filtra, gli arbitri non avrebbero messo a referto insulti e nemmeno le forze dell’ordine, presenti al Pala Bus Company, li avrebbero colti.