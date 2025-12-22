Claudio Sala rappresentante della Regione nel Cda Fondazione Stadio Filadelfia

Sarà Claudio Sala il rappresentante della Regione Piemonte nel Consiglio d’amministrazione della Fondazione Stadio Filadelfia, proprietaria dello storico impianto omonimo e impegnata per la realizzazione del Museo del Grande Torino. Sala assumerà in questa veste anche il ruolo di vice-presidente.

Lo ha voluto fortemente l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, che dichiara: «La nomina del rappresentante della Regione Piemonte completa e rende pienamente operativi gli organi statutari della Fondazione Filadelfia. Avere un campione e leggenda granata come Claudio Sala quale rappresentante e vicepresidente ci riempie di orgoglio e ci dà la certezza che la sua esperienza farà un gran bene alle attività di un grande progetto per lo sport piemontese. Alla ripresa dopo le festività incontreremo i vertici della Fondazione per approfondire il loro programma di attività e studiare assieme le possibilità di sostenerlo».

«Sono molto contento della nomina – commenta Claudio Sala -, non me l’aspettavo assolutamente, ma cercherò di fare del mio meglio affinché questa società abbia un campo di allenamento di sua proprietà. Vi ringrazio tutti, e grazie della fiducia».

La nomina è stata formalizzata oggi a Torino nell’ambito della riunione del Collegio dei Fondatori della Fondazione Stadio Filadelfia presieduto da Renato Zaccarelli. La Regione ha anche nominato quale propria rappresentante nel Collegio dei Revisori la dottoressa Federica Balbo. L’incarico di entrambi avrà durata triennale fino alla scadenza degli organi societari, il 22 dicembre 2028.



