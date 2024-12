Supereroi e principesse portano sorrisi e regali ai bimbi in ospedale

Doni e sorrisi per i bimbi meno fortunati. La mattina di Natale, 42 volontari della Nida onlus hanno accompagnato i supereroi e le principesse nei reparti dell’Ospedale Infantile Regina Margherita.

Da 13 anni al fianco dei bimbi

Per il tredicesimo anno consecutivo, l’associazione ha fatto visita ai piccoli ricoverati. Da Batman a Capitan America fino a Hulk, questi i protagonisti scesi in campo per dare conforto ai giovanissimi pazienti. Al loro fianco, quest’anno, i ragazzi di Ghostbusters Italia e Mani Generose e aziende importanti come Playmobil e Bontempi che hanno donato tantissimi regali per i bimbi. “In molti fanno bellissime iniziative nel periodo natalizio - così il capitano della Nida, Walter Galliano -, e a noi da sempre, piace farlo il giorno di Natale . Perché se l’ospedale è il posto più innaturale in cui trovare bambini, nella giornata di oggi per i bimbi dovrebbe esserci solo gioia. Ovviamente non abbiamo i super poteri per davvero e quindi non possiamo guarire come vorremmo tutti i bambini malati del mondo,. ma un potere magico lo abbiamo; riusciamo a scovare tante persone con il cuore buono che ci aiutano ad aiutare, anche il giorno di Natale”.

La storia della Nida

La Nida nasce nel 2012 a Torino e proprio a Torino nel 2013 nei reparti dell'ospedale infantile Regina Margherita crea il format di animazione innovativo e di grande successo per i bambini ricoverati, portando nella maggior parte degli ospedali pediatrici “i supereroi e le principesse in corsia”. Da sempre è al fianco dei bambini, in particolare di quelli affetti di malattie rare.