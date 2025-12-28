 / Attualità

Attualità | 28 dicembre 2025, 18:50

Carcere Torino: Blengino (Radicali), spostato detenuto “murato vivo” da cella sigillata

Parla il segretario dei Radicali Italiani, dopo la visita all’interno dell’istituto penitenziario

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Dopo le denunce pubbliche e le iniziative parlamentari di Radicali Italiani, arriva una svolta nel caso di Nicola, il detenuto del carcere torinese “Lorusso e Cotugno” che da oltre tre anni viveva recluso in una cella dalla quale non usciva, in condizioni psichiatriche definite gravissime. L’uomo è stato trasferito, su disposizione del magistrato di sorveglianza, in una sezione dotata di personale formato, dove ora si trova finalmente in condizioni dignitose.

A renderlo noto è Filippo Blengino, segretario di Radicali Italiani, dopo una visita all’interno dell’istituto penitenziario torinese. "Apprendiamo che Nicola non è più “murato vivo” e che oggi si trova in una situazione più umana - afferma Blengino -, ma riteniamo gravissimo che le autorità siano intervenute solo dopo le nostre denunce pubbliche, le lettere inviate al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al Ministero, oltre alle interrogazioni parlamentari".

Secondo Radicali Italiani, le segnalazioni interne non sarebbero state sufficienti ad attivare un intervento tempestivo. "Mai - sottolinea Blengino -, si è agito in risposta alle comunicazioni della direzione del carcere. Questo è un fatto che solleva interrogativi pesanti sul funzionamento dello Stato di diritto".

Comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium