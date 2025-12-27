“Cantiamo il Natale”, concerto corale al santuario di Santa Rita

La musica natalizia torna protagonista nel quartiere Santa Rita con un appuntamento ormai consolidato della tradizione corale torinese. Lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 21, il Santuario di Santa Rita da Cascia, in piazza Santa Rita da Cascia, ospiterà il concerto “Cantiamo il Natale”, organizzato dal Coro La Gerla di Torino.

L’ensemble sarà diretto dal Maestro Roberto Bertaina e proporrà un repertorio pensato per accompagnare il pubblico verso la conclusione delle festività, tra canti della tradizione natalizia e brani corali capaci di valorizzare l’acustica e l’atmosfera del Santuario.

L’iniziativa rientra nella trentacinquesima edizione della rassegna corale di quartiere “Sotto a chi canta”, una manifestazione che da anni porta la musica nelle parrocchie e negli spazi di comunità della città, rafforzando il legame tra cultura, territorio e partecipazione.

Il concerto gode del patrocinio della Circoscrizione 2 e rappresenta un’occasione aperta alla cittadinanza per vivere un momento di condivisione e raccoglimento attraverso la musica corale, in uno dei luoghi simbolo del quartiere.