Gioielleria assaltata in corso Sebastopoli: momenti di paura

Nella notte appena trascorsa momenti di paura per la tentata spaccata alla gioielleria Scaletta in corso Sebastopoli, all'angolo con via Gradisca.
L'intervento della Polizia
La Polizia, prontamente intervenuta dopo la chiamata del proprietario, ha fatto giungere sul posto una volante, ma nel frattempo gli assalitori si erano già dati alla fuga.
La volante, come da prassi in casi del genere, era ancora presente questa mattina, per raccogliere la testimonianza dell'accaduto anche da parte di alcuni vicini. Ancora da quantificare con precisione quanto sia stato rubato.