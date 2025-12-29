Viaggio di nozze in USA: idee insolite per rendere indimenticabile la luna di miele

Progettare il viaggio di nozze è un momento carico di emozioni per la coppia che sta per pronunciare il fatidico sì. Si parla non a caso di un tempo magico, nel corso del quale si ha modo di vivere parentesi di totale spensieratezza con la persona con la quale si è scelto di trascorrere tutta la vita.

Di mete da scegliere ce ne sono, come ben si sa, tantissime. Fra le varie opzioni, l’idea del viaggio di nozze in USA è un sogno comune a numerose coppie.

Nulla di strano: parliamo dopotutto del Paese dell’innovazione, di un luogo nel mondo dove è possibile ammirare panorami naturali di bellezza impareggiabile e città iconiche.

Ci sono alternative anche per chi ama scoprire alcuni luoghi lontani dai circuiti turistici di massa. Lasciarsi incantare dal lato insolito degli USA, quello di cui non si parla così tanto nelle guide turistiche mainstream, non devi fare altro che proseguire nella lettura di questo articolo.

Oregon

Nonostante confini con l’inconfondibile California, l’Oregon è una meta decisamente fuori dai canoni quando si parla di vacanze in USA e di viaggi di nozze oltreoceano.

Per viverla al meglio, il consiglio principale è quello di organizzare un on the road.

Premettendo l’importanza, per evitare errori burocratici che può rivelarsi molto costoso rimediare, di predisporre tutti i dettagli del viaggio di nozze in America con l’aiuto di un tour operator specializzato, vediamo assieme qualche tappa imprescindibile.

Una prima ideale può essere quella che porta dal brulicante traffico di Portland ad Astoria. Il percorso, lungo attorno ai 157 km, permette di vivere un’esperienza straordinaria in luoghi simbolo della storia USA: le ghost town.

La strada è caratterizzata da suggestivi scenari e dalla possibilità di fermarsi in piccoli centri urbani dove il tempo sembra essersi cristallizzato a decenni e decenni fa.

Da segnalare è la possibilità di fermarsi, per ristorarsi, presso alcune fattorie dove è possibile gustare, tra le varie delizie, frutti di bosco coltivati in loco. Qualche nome? Senza dubbio Bella Organic Farm, nei pressi di Portland.

Da Astoria, la città dei Goonies, si può poi guidare fino a Cannon Beach, una delle città costiere più affascinanti al mondo; a renderla tale, ci pensa la presenza del monolite Haystack Rock, che si erge a pochi metri dalla riva e, con la sua altezza di circa 70 metri, ha reso iconica la spiaggia.

Chi ama fotografare, qui non si può assolutamente perdere i tramonti.

Da Cannon Beach è il momento di partire, percorrendo una distanza di poco superiore ai 200 km lungo la stupenda Oregon Coast Highway 101, verso la località di Yachats.

Alaska

L’Alaska è un’altra meta fondamentale da considerare quando si parla di viaggi di nozze negli USA lontano dai circuiti turistici di massa.

Zona nota per il suo clima inospitale, custodisce perle straordinarie che madre natura ci ha notato e che, almeno una volta nella vita, vale la pena ammirare.

Giusto per citarne una, ricordiamo il Denali National Park, dove è possibile godere, in alcuni momenti dell’anno, del magico spettacolo dell’aurora boreale.

Se l’Oregon può essere vissuto e apprezzato tranquillamente grazie al viaggio on the road, questa opzione può non essere il massimo in Alaska.

No problem! Si può vivere un’esperienza altrettanto speciale grazie al treno.

Partendo dalla località di Anchorage e prenotando i posti nelle carrozze in prima classe, ci si apre a un’esperienza che cambia la vita: oltre 600 km lungo l’itinerario dell’Alaska Railroad.

Questo percorso, la cui storia ha avuto inizio nel lontano 1907, lascia senza fiato grazie alla presenza di suggestivi parchi naturali e ghiacciai. I posti in prima classe sono consigliati sia per il comfort, sia per la presenza del tetto in plexiglass, che permette di godersi al massimo il panorama.

Il punto di arrivo è la cittadina di Fairbanks.













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.