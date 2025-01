Guasto alla linea elettrica a Porta Nuova: pesanti ritardi per frecce e regionali in partenza

Il ritardo più pesante riguarda l’Sfm4 con il 26505 per Alba che sarebbe dovuto partire alle ore 18, ma ha accumulato 90 minuti. Ritardi anche per Savona e Genova Brignole, tra i 60 e i 50 minuti, così come il Frecciarossa per Trieste (50 minuti), il regionale 2109 per Alessandria (40 minuti) e il Frecciarossa per Roma Termini (30 minuti). Mezz’ora di ritardo anche per l’Sfm3 26928 per Bardonecchia in partenza alle 19.15 ma per cui si prevede un ritardo di 30 minuti.

Non interessate altre stazioni