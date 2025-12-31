Packaging: soluzioni software per una logistica più efficiente

La gestione del packaging è un aspetto di grande importanza dal punto di vista della logistica perché ha un impatto considerevole sull’utilizzo degli spazi del magazzino, sulla movimentazione delle merci e, di riflesso, anche sui costi di stoccaggio e trasporto.

Molte aziende, infatti, a causa delle inefficienze logistiche si trovano a dover affrontare spazi sprecati, perdite di tempo e inevitabili aumenti dei costi.

Considerando che i contesti logistici delle aziende sono sempre più complessi, in quanto sono caratterizzati dalla presenza di un gran numero di prodotti e di formati, affidarsi a soluzioni empiriche non è sicuramente un approccio corretto.

Ecco quindi che un software di ottimizzazione del packaging può essere una soluzione che può rendere la logistica decisamente più efficiente, con risparmio di tempo e denaro.

A questo riguardo, sul sito web www.easypackaging.it è possibile analizzare nel dettaglio tutte le funzionalità di Easy Packaging, un software di ottimizzazione del packaging pensato per i responsabili del reparto logistico che offre, a un costo ragionevole, funzionalità avanzate.

Il packaging non è soltanto protezione del prodotto

Il packaging ha indubbiamente un ruolo fondamentale nella protezione del prodotto, ma sarebbe riduttivo considerarlo soltanto da tale punto di vista. Incide infatti anche sul modo in cui le merci vengono organizzate all’interno del magazzino, preparate per la spedizione e infine trasportate ai destinatari.

Di fatto, la scelta del contenitore influisce sullo sfruttamento degli spazi e sulla facilità di movimentazione e una gestione non accurata degli imballaggi è causa di problematiche come spazi inutilizzati e costi logistici più alti.

Al contrario, un packaging efficiente migliora l’organizzazione del magazzino e rende più fluidi i flussi operativi.

Come funziona un software come Easy Packaging?

Easy Packaging è un software intuitivo che segue un flusso operativo ben definito. La fase iniziale è quella dell’inserimento dei componenti da analizzare, che possono essere importati da un foglio Excel o caricati tramite file 3D in formato STL, così da acquisire automaticamente dimensioni, peso e altre informazioni utili.

In seguito l’utente deve impostare i controlli, vale a dire i criteri che il packaging deve rispettare, come specifici vincoli legati al peso o ad altri parametri che sono rilevanti per l’azienda. A questo punto si definiscono i contenitori da considerare, che rappresentano le possibili soluzioni di imballaggio disponibili.

Iniziata la fase di analisi, il software elabora i dati e associa a ciascun componente il packaging ritenuto più adeguato a seconda dei criteri impostati. I risultati vengono presentati in forma riepilogativa e possono essere approfonditi per ogni singolo componente, con la possibilità di esportare i dati in formato CSV per ulteriori utilizzi o integrazioni con altri software. Il formato CSV, infatti, è compatibile con moltissime soluzioni software.

Perché utilizzare un software di ottimizzazione del packaging?

I software come Easy Packaging nascono per supportare i responsabili della logistica delle aziende nella scelta delle soluzioni di imballaggio più adeguate a diversi prodotti. Basare le scelte su dati strutturati piuttosto che su stime approssimative è un approccio che permette di migliorare l’organizzazione del magazzino, ridurre gli sprechi di spazio e rendere più efficienti le attività di stoccaggio e movimentazione.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.