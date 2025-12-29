L’In Volley Torinoggi.it di Cambiano si aggiudica il Winter Cup di Modena

Anche se nessuno vuole parlare di impresa, c’è sicuramente del memorabile nella vittoria ottenuta questa mattina dalle ragazze dell’In Volley Piemonte Under 14 - Torinoggi.it.

Le giovani della squadra di Cambiano dal 27 al 29 dicembre hanno conquistato la prestigiosa Winter Cup di Modena, uno dei tornei giovanili più importanti d’Europa, organizzato dall’Anderlini Modena. Un successo che porta in alto il nome della squadra del chierese e conferma la qualità del lavoro tecnico svolto in questi anni.

Oltre 4.000 atlete e atleti a Modena

La competizione, che ha coinvolto 220 squadre tra categorie femminili (Under 14, 16, 18) e maschili (Under 15, 17, 19), ha radunato oltre 4.000 atleti da tutta Italia e non solo, accompagnati da staff e famiglie. Un vero festival della pallavolo giovanile, tra i più grandi d’Europa, culminato con la finalissima giocata in un tempio del volley italiano: il Pala Panini di Modena, casa storica di Velasco e della gloriosa Panini Modena.

Nonostante non partissero con i favori del pronostico, le ragazze di In Volley hanno stupito tutti, vincendo sette partite su sette e cadendo solo in un set . Il capolavoro è arrivato questa mattina in finale, dove hanno battuto per 2-0 (25-18, 25-23) il fortissimo Chions, una vera corazzata con atlete fisicamente imponenti e di grande valore tecnico. Tra le favorite anche squadre come Imoco Conegliano, battuta ieri in semifinale e finita sul terzo gradino del podio, e la stessa Anderlini Modena, protagoniste di un torneo dal livello altissimo.

"Non partivamo da favorite, c’erano almeno due o tre squadre più attrezzate di noi – ha spiegato lo staff tecnico –. Abbiamo affrontato il torneo senza una titolare, bloccata dalla febbre, e abbiamo dovuto rivedere l’assetto con una formazione inedita. Le ragazze sono state eccezionali".

Un progetto vincente

Il successo è frutto del lavoro coordinato del direttore tecnico Federico Trinchero, alla guida dei gruppi di 27 ragazze Under 14 e 16 insieme a uno staff di nove persone che lavorano fianco a fianco, in sinergia costante. La responsabile tecnica dell’Under 14 è Alessandra Fantino.

Determinante anche la collaborazione con Cuneo Granda Volley Academy, una partnership concreta cominciata ad agosto di quest'anno, preparazione condivisa e momenti di confronto tecnico tra staff e atlete.

"Con Massimiliano Bruini (DT Cuneo) manteniamo un dialogo costante – ha spiegato Trinchero –: lavoriamo insieme da fine agosto, creando un percorso tecnico condiviso e di grande crescita”.

Il Roster In Volley Torinoggi.it

17 Coltatu Nicolle

27 Borca Greta

21 Volpiano Isabel

39 Beccaria Lucrezia

30 Bimonte Giulia

23 Lazzarin Giulia

22 Berruto Diana

24 Cavagliá Flavia

26 Appendino Anna

28 Bechis Vittoria

34 Vavalá Chiara

9 Gallo Mia

1º Allenatore Fantino Alessandra

2º Allenatore (D.T.) Trinchero Federico

Assistente Allenatore Sala Guido

Team Manager Grosso Giorgia