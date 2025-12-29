"Non è un gioco": la città di Venaria torna a dire no ai botti di Capodanno

A distanza di un anno dal grave incidente avvenuto in piazza Annunziata, l’Amministrazione comunale di Venaria Reale torna a richiamare l’attenzione sui rischi legati all’uso dei botti, rilanciando un forte messaggio di prevenzione e sicurezza rivolto a tutta la cittadinanza.

In quell’occasione, un giovane rimase gravemente ferito dopo l’esplosione di un petardo raccolto da terra, perdendo una mano. Un episodio drammatico che ha segnato profondamente la città e che dimostra come i pericoli legati ai fuochi d’artificio e ai petardi siano tutt’altro che teorici.

Nei giorni immediatamente successivi all’accaduto, il sindaco Fabio Giulivi aveva espresso personalmente la propria vicinanza al ragazzo e alla sua famiglia. Oggi, a un anno di distanza, la Città ringrazia il giovane concittadino che, scegliendo di restare anonimo, ha deciso di condividere la propria esperienza per sensibilizzare soprattutto i più giovani sui rischi reali e sulle conseguenze irreversibili dell’uso improprio dei botti.

Una testimonianza difficile e dolorosa, ma di grande valore civico, nata dal desiderio di evitare che tragedie simili possano ripetersi. Un gesto che l’Amministrazione definisce di grande responsabilità e coraggio.

"Quello che è successo a lui può capitare a chiunque. I botti non sono un gioco e le conseguenze possono essere devastanti e permanenti", ha dichiarato il sindaco di Venaria Reale. "Per questo motivo ho firmato un’ordinanza che introduce specifici divieti sull’uso dei botti nel nostro territorio. Ma nessuna regola è sufficiente senza il senso di responsabilità di ciascuno. La prevenzione passa prima di tutto dai comportamenti individuali".

L’Amministrazione comunale ribadisce così l’invito a vivere il periodo delle festività, e in particolare il Capodanno, in modo sereno e responsabile, evitando comportamenti che possano mettere in pericolo l’incolumità delle persone, arrecare disturbo al vicinato o causare gravi sofferenze agli animali, che ogni anno subiscono conseguenze anche fatali a causa dei botti.