Litiga in hotel e accoltella una cameriera: arrestato un ottantenne

Momenti di tensione nella tarda mattinata di ieri, 18 febbraio, in un albergo di Venaria. Intorno alle 13, una discussione per ragioni apparentemente banali ha coinvolto un ospite della struttura, un pensionato di 80 anni di Torino, e una cameriera, una sessantenne di Caselle. La lite è poi sfociata in una violenta aggressione.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha infatti impugnato un coltello da cucina, colpendo la donna alle braccia. La lavoratrice è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Ospedale Giovanni Bosco: le sue ferite sono state giudicate lievi e le è stata riconosciuta una prognosi di cinque giorni. Ma, vista la dinamica, l'episodio sarebbe potuto finire in modo più drammatico.