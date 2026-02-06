Valentina di Alba vince il superpremio da 10.000 euro: il lieto fine del concorso “100 Negozi Vincenti!”

Si è conclusa con un sorriso grandissimo e una famiglia al completo la straordinaria avventura del concorso 100 Negozi Vincenti!, l’iniziativa lanciata da Prestofresco per celebrare i suoi punti vendita e premiare la fedeltà dei clienti. Il superpremio finale da 10.000 euro in buoni spesa (validi in tutti i supermercati della catena) è stato vinto grazie allo scontrino fortunato emesso proprio nel punto vendita di Alba in Corso Langhe.

La vincitrice, Valentina, ha ritirato ufficialmente il premio lo scorso giovedì 29 gennaio 2026, accompagnata dai suoi cari in un momento di autentica gioia e commozione. Lo scontrino vincente era legato a una normale spesa quotidiana effettuata durante il periodo del concorso, che ha preso il via il 27 ottobre 2025 e si è protratto fino al 23 novembre 2025. Con ogni acquisto di almeno 15 euro i clienti potevano tentare la fortuna sia nell’instant win (con premi immediati da 50 euro) sia nell’estrazione finale per il montepremi più ricco. Il concorso, dal montepremi complessivo di 75.000 euro, ha coinvolto migliaia di persone in Piemonte e oltre, trasformando la spesa in un’occasione di sorpresa e divertimento.

La direzione di Prestofresco ha voluto esprimere un caloroso ringraziamento a tutti i numerosi partecipanti: «Grazie di cuore a chi ha scelto di fare la spesa con noi in quei mesi autunnali – hanno dichiarato –. Iniziative come questa nascono proprio per ricambiare la fiducia e l’affetto che i nostri clienti ci dimostrano ogni giorno».

Attenzione agli instant win!

La nota importante rivolta a tutti gli altri vincitori riguarda i buoni sconto vinti tramite instant win: scadono il 28 febbraio 2026. Prestofresco invita quindi a utilizzarli al più presto per non perdere l’opportunità di fare la spesa con uno sconto significativo.

E il futuro? Il 2026 si preannuncia ricco di novità per la catena. La direzione ha già anticipato che nei prossimi mesi arriveranno importanti novità in diversi punti vendita, con l’obiettivo di rendere l’esperienza d’acquisto ancora più comoda, conveniente e vicina alle esigenze dei clienti di sempre.

Complimenti ancora a Valentina e alla sua famiglia per questa meritata vittoria! E un arrivederci a tutti nei punti vendita Prestofresco, dove la qualità incontra la convenienza… e ogni tanto anche un po’ di fortuna.

Continuate a seguire i social e a visitare i punti vendita di Prestofresco per non perdere le prossime novità, promozioni e iniziative!