Cavoretto, chiude (per ora) il cantiere Smat: "Ma a giugno lo riapriamo per sostituire la conduttura fognaria"

Il crollo della rete fognaria che ha provocato un cedimento del manto stradale a Cavoretto non si risolverà in sole tre settimane, come da primo cronoprogramma.

Dalle verifiche effettuate in questi giorni da Smat, l'intervento alla conduttura fognaria in strada dei Ronchi sembra più importante di quanto previsto all'inizio. Fattore che richiederà lavorazioni più lunghe.

Intanto Smat sta appurando il normale funzionamento di tutti gli impianti fognari privati che confluiscono in quello principale, da sostituire perché deteriorato. "Dopo verrà disallestito il cantiere e chiuso il buco, riaprendo al traffico veicolare strada dei Ronchi - così il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano - Le operazioni purtroppo non finiscono qui, perché la conduttura fognaria andrà sostituita in un secondo tempo".

Il cantiere verrà (ri)aperto a giugno quando le scuole (la Balbis Garrone e la scuola dell'infanzia municipale) saranno chiuse. Dunque con un traffico meno sostenuto rispetto a quello attuale. Solo in quel momento Smat sostituirà la conduttura.