Cinque giorni di pioggia e Cavoretto si trasforma in un colabrodo: “Sembra di essere sulla Luna”

Le piogge intense cadute tra domenica 21 dicembre e Natale hanno provocato l’apertura di numerose buche profonde in strada dei Ronchi, all’altezza dell’intersezione con piazza Freguglia, nel quartiere di Cavoretto. Una situazione che ha fatto scattare l’allarme tra i residenti, tanto da rendere necessario un sopralluogo immediato da parte della Circoscrizione 8.

Primo intervento

A intervenire è stato il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi Carta, che dopo aver verificato di persona le condizioni della carreggiata ha evidenziato la necessità di un intervento urgente. “Con le piogge degli ultimi giorni si sono aperte buche molto profonde - spiega -. Credo sia indispensabile intervenire subito, chiudendo le buche per mettere in sicurezza la strada”.

Carreggiata a pezzi

Secondo quanto rilevato durante il sopralluogo, il problema non riguarda solo singoli punti critici: “La carreggiata è profondamente ammalorata e necessita di una riasfaltatura completa”, aggiunge Loi Carta, sottolineando come il degrado interessi un tratto di circa 50 metri. Sul fronte degli interventi futuri, il coordinatore annuncia un impegno diretto della Circoscrizione: “Insieme al presidente, Massimiliano Miano, ci attiveremo per fare il possibile affinché questo tratto rientri tra i primissimi posti della prossima manutenzione straordinaria”.

Un ringraziamento viene rivolto anche a chi si è attivato nelle prime fasi dell’emergenza. “Ringrazio il Corpo di Polizia Locale per il primo intervento sul posto e il direttivo del centro d’incontro, che si è fatto promotore della richiesta e ha segnalato tempestivamente la criticità”, conclude Loi Carta.