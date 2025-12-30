 / B. Vittoria / Vallette

B. Vittoria / Vallette | 30 dicembre 2025, 07:14

Barriera di Lanzo, i frutti della raccolta alimentare alla parrocchia Sant’Antonio Abate

Commercianti e cittadini del quartiere uniti per sostenere le famiglie più bisognose

La donazione alla parrocchia Sant’Antonio Abate

La donazione alla parrocchia Sant’Antonio Abate

Nella giornata odierna, a Barriera di Lanzo, si è concretizzato un gesto di solidarietà che ha coinvolto l’intero quartiere. I frutti della raccolta solidale alimentare promossa dall’associazione commercianti Barriera Lanzo e dall’associazione Udire Centri Antiviolenza sono stati consegnati presso la parrocchia Sant’Antonio Abate nelle mani del parroco Don Luciano Tiso.

Grazie alla generosità dei commercianti e dei cittadini della zona, sono stati raccolti beni di prima necessità, destinati alle famiglie che si trovano in difficoltà economica. "L’iniziativa - precisa il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 5, Alfredo Ballatore -, rappresenta un esempio concreto di come l'unione e la collaborazione possano fare la differenza sul territorio".

Un ringraziamento speciale per tutti i negozianti che hanno aderito alla raccolta e a quanti, con piccoli gesti, hanno voluto dimostrare vicinanza e solidarietà. Come sottolineano gli organizzatori, "essere comunità significa non lasciare indietro nessuno, rafforzando il senso di appartenenza e di supporto reciproco".

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium