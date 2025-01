Incendio nelle case popolari di corso Farini, intervengono i vigili del fuoco: colpa di un petardo nelle cantine

Nel primo pomeriggio di ieri, primo giorno dell'anno, un incendio si è sviluppato nelle cantine di uno stabile di edilizia residenziale pubblica in corso Farini a Torino. Due locali adibiti a deposito sono stati interessati dalle fiamme che si sono propagate, con ogni probabilità, a causa di un petardo esploso in uno spazio pieno di masserizie. Fortunatamente, non si registrano feriti, né intossicati.





Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare l’incendio in breve tempo, consentendo il rientro in sicurezza di tutti gli occupanti nei propri alloggi. Sul posto è intervenuto anche il personale tecnico dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale per verificare eventuali danni strutturali.



“Ringrazio i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il nostro personale tecnico per il rapido ed efficace intervento, che ha scongiurato conseguenze più gravi”, ha dichiarato il presidente dell’Atc, Emilio Bolla. “L’episodio – ha aggiunto - richiama la necessità di intensificare le azioni di vigilanza e controllo per prevenire simili incidenti. La sicurezza nei nostri quartieri popolari è una priorità assoluta e continueremo a lavorare per garantire protezione e serenità a tutti i residenti”.