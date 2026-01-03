 / Attualità

Attualità | 03 gennaio 2026, 09:11

Tutto pronto per il via dell'edizione 2026 della Festa dei Popoli

Il 6 gennaio si parte con la messa presieduta nella chiesa del Santo Volto dall’Arcivescovo di Torino, Cardinale Roberto Repole

L’Arcivescovo di Torino, Cardinale Roberto Repole

Con la messa presieduta nella chiesa del Santo Volto dall’Arcivescovo di Torino, Cardinale Roberto Repole, alle ore 11 di martedì 6 gennaio, si aprirà l'edizione 2026 della Festa dei Popoli 2026: la giornata in cui ogni anno, alla presenza di tutte le comunità etniche cattoliche della diocesi torinese, viene celebrata la fratellanza tra le donne e gli uomini di tutto il mondo.

Al termine della celebrazione  Eucaristica, i partecipanti (sono tutti invitati a portare un piatto tipico del Paese di cui sono originari) si ritroveranno nel foyer dell'auditorium del Santo Volto  per condividere il pranzo. Poi, a partire dalle ore 14.30, la giornata proseguirà con danze, musiche, canti  e altre proposte culturali legate alla tradizione delle varie comunità e, per i bambini, scout e animatori organizzeranno giochi e attività di intrattenimento. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

La Festa dei Popoli celebra la diversità culturale e la fratellanza tra i popoli ed è l’occasione, per la Chiesa, di ricordare che il Vangelo, la buona notizia, è rivolta a tutti, senza distinzione di nazionalità, lingua, tradizioni, cultura e colore della pelle. Questa giornata di festa, inoltre, offre l'opportunità di conoscere nuove culture, gustare sapori esotici e divertirsi insieme ad amici e familiari.

A proposito di comunità etniche cattoliche, nella diocesi di Torino ne sono presenti tredici (lusofona, brasiliana, africana anglofona, filippina, latinoamericana, cinese, africana francofona, africana ecumenica, ucraina, albanese, srilankese, rumena e indiana) accompagnate da sacerdoti e religiose, solitamente provenienti dalle relative aree geografiche, o da missionari di ritorno nel nostro Paese.

