Percorsi di teatro e stand-up comedy grazie al laboratorio di Giulia Cerruti

Per chi ama il teatro e la stand-up comedy ecco ripartire con l'inizio del 2026 il laboratorio di Giulia Cerruti.

E' possibile prenotare il primo incontro gratuito tra le diverse date in programma. Per questo riguarda il teatro si comincia lunedì 9 febbraio presso Cascina Duc, in strada Portone 197 a Grugliasco, dalle ore 20.30 alle 23. Poi venerdì 13 febbraio toccherà allo Spazio Cristina, di via Santa Giulia 3 bis a Torino, sempre nella fascia oraria delle 20.30 alle 23.

Per quanto riguarda la Stand-Up Comedy primo incontro mercoledì 11 febbraio, sempre allo spazio Cristina di via Santa Giulia, prima dalle 18 alle 20.30 e poi dalle 21 alle 23.30.

Ciascun corso avrà luogo una volta a settimana e durerà fino a inizio giugno. Il laboratorio è rivolto a chiunque voglia mettersi in gioco, divertirsi, e fare un'esperienza nuova. Per partecipare a questo corso non è necessario aver già frequentato laboratori teatrali, nè avere particolari talenti, nè tantomeno essere estroversi. E' ben accetto chiunque, dai 16 ai 100 anni, abbia voglia di lanciarsi ed essere accompagnato in quel mondo bellissimo, commovente, ed esilarante, che è il teatro, dove tutto si crea attraverso il gioco ma niente è per gioco.

Al fine di evitare sovraffollamento, per partecipare alle lezioni di prova è obbligatorio prenotare al numero 3408792807. Se non riesci a partecipare alle lezioni aperte è possibile, su richiesta, fare una lezione di prova senza impegno anche a corsi già avviati.

"Venite a provare, timidoni. Vi divertirete!", è l'invito lanciato dagli organizzatori.