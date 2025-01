Furto nella parrocchia di campagna alla vigilia di Capodanno: portati via pochi euro di offerta per i bisognosi

Nella sera del penultimo giorno dell'anno, il 30 dicembre 2024, dei malintenzionati sono entrati all'interno della casa parrocchiale di Casanova, nelle campagne di Carmagnola, sradicando l'inferriata ed entrando all'interno degli uffici parrocchiali. Sono intervenuti i carabinieri ed è stata presentata la denuncia da parte della Parrocchia. Il bottino è stato di alcune decine di euro che erano le offerte appena raccolte all'interno della chiesa e destinate al Benin per l'adozione a distanza di un ragazzo. Trafugate anche le chiavi dell'Abbazia cistercense di Casanova che erano conservate all'interno degli uffici, un computer e un altoparlante.

"Ci dispiace constatare che i furti nella zona sono sempre più in aumento e contemporaneamente le chiese vengono prese sempre più come un possibile bersaglio in cui fare razzie - commentano dalla parrocchia - Condanniamo quindi questo gesto e continueremo con il lavoro di incrementazione della sicurezza e della sorveglianza nei locali e nelle chiese delle nostre Parrocchie".