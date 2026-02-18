 / Cronaca

Raid notturno a Mirafiori, vandalizzata la macchinetta delle fototessere

Ignoti ladri hanno forzato la struttura, mandandola ko

Vandali a Mirafiori Sud. Ignoti hanno preso di mira la macchinetta per le fototessere situata in corso Unione Sovietica, all’angolo con via Farinelli, danneggiandola e svuotandola del denaro contenuto all’interno.

L’episodio si è verificato nelle ore notturne, quando la zona era praticamente deserta. I malviventi avrebbero forzato la struttura con l’obiettivo di impossessarsi degli spiccioli, lasciando dietro di i segni dello scasso. Al mattino la scoperta, con l’apparecchiatura fuori uso e visibilmente compromessa.

Non si tratta di un caso isolato. Da tempo i residenti di Mirafiori Sud segnalano furti, danneggiamenti e atti vandalici che colpiscono negozi, auto in sosta e distributori automatici. Un’escalation che alimenta la rabbia di residenti e commercianti.

