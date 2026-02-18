Nichelino, dopo il centro commerciale i ladri prendono di mira la piscina

A due giorni di distanza dal colpo messo a segno al centro commerciale di via Cacciatori, i ladri sono tornati a fare visita ad una grossa struttura a Nichelino. Stavolta ad essere presa di mira è stata la piscina comunale, in via vittime di Cernobyl.

Nella notte tra lunedì e martedì

Il fatto è avvenuto nuovamente nel cuore della notte, stavolta tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio. I malviventi sono riusciti a sfondare la porta degli uffici per introdursi nell'impianto e puntare prima di tutto alla cassaforte che custodiva gli incassi degli ultimi giorni.

Poi hanno arraffato qualche oggetto e quello che sono riusciti a trovare in giro, prima di dileguarsi molto rapidamente. I gestori hanno fatto la poco piacevole scoperta dell'accaduto alcune ore dopo, denunciando subito l'accaduto alle forze dell'ordine.

A colpire è sempre la stessa banda?

Da quantificare con esattezza l'importo della razzia e i danni arrecati alla struttura. I carabinieri non escludono alcuna pista, compresa quella che vuole una identica matrice per i due episodi avvenuti negli ultimi giorni, di sicuro anche in questo caso si è trattato di un gruppo di persone ben organizzato, che sapeva dove andare a colpire.