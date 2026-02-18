Ciclista investito da un mezzo dei rifiuti, 57enne in condizioni gravissime

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Rivoli. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto in via Simioli, all’altezza di corso IV Novembre, per soccorrere un uomo di 57 anni investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Secondo le prime informazioni, il ciclista sarebbe stato travolto da un mezzo adibito alla raccolta rifiuti. L’impatto è stato particolarmente violento e le condizioni del 57enne sono apparse fin da subito molto critiche.

L’équipe sanitaria giunta sul posto ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Rivoli, dove è arrivato in condizioni gravissime.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.