Arresto cardiaco davanti alla stazione del Lingotto, salvato dai carabinieri

Intervento salvavita dei carabinieri, davanti alla stazione del Lingotto di Torino. I militari, insieme ai controllori Gtt, stavano infatti effettuando un intervento congiunto di accertamento dei biglietti ai passeggeri dei mezzi pubblici passanti accanto alla scalo ferroviario.

Malore per un uomo

Intorno alle 16.15 un uomo alla fermata del pullman si è sentito male, per poi accasciarsi a terra, a causa di un arresto cardiaco. Gli uomini dell'Arma, insieme al personale del Gruppo di corso Turati, sono andati immediatamente a soccorrerlo.

Massaggio cardiaco e Dae

I carabinieri hanno praticato in un primo momento un massaggio cardiaco alla persona, per poi tentare di rianimarla con il defibrillatore presente all'interno della stazione del Lingotto. Nel frattempo era stato chiamato anche il 112.

All'arrivo dei sanitari con l'ambulanza, l'uomo aveva già ripreso a respirare: dopo le prime cure del caso, è stato trasportato in ospedale. Solo il pronto intervento dei carabinieri ha evitato che succedesse il peggio.



