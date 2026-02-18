Scontro tra auto e moto in corso Orbassano: centauro di 49 anni al Cto, è grave

Attimi di paura questa mattina in corso Orbassano 412 dove intorno alle 8.30 si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto. L’impatto, particolarmente violento, ha lasciato a terra il motociclista, un uomo di 49 anni.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno praticato le prime manovre di soccorso. Vista la gravità delle ferite, l’uomo è stato intubato e trasferito d’urgenza all’ospedale Cto, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Le forze dell’ordine hanno provveduto a gestire la viabilità e a raccogliere i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.