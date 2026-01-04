Volley A1/F: Il Bisonte scala il Monviso

Tre punti pieni che sprofondano la Wash4green Monviso Volley in una lotta per non retrocedere molto complicata. Il Bisonte Firenze fa la partita della vita a Villafranca Piemonte e porta a casa un preziosissimo 1-3.

Primo set

Nica parte con Harbin al posto di Malual. Dopo un inizio punto a punto Bukilic e Acciarri portano Firenze sul 4-7.

Dodson spara fuori il 9-13 e Knollema piazza il 9-14.

Sul turno di servizio di Harbin arriva la parità (14-14). Ma il muro di Tanase porta Firenze sul 15-17.

Risponde D'Odorico con l'ace del 19-19. Firenze non ci sta e Knollema mette giù il 19-21, mentre Acciarri piazza un altro ace per il 19-22.

Knollema regala 3 set point e Tanase completa l'opera: 21-25.



Secondo set

Malual in campo al posto di Harbin. Ricezione lunga e Firenze si porta sul 4-6. Il sorpasso arriva con una pipe di Daviskyba (8-7) e D'Odorico e Malual portano le monvisine sul 10-7. Sempre l'opposta mette giù l'1-2 del 14-9. Dodson stampa il muro del 16-10. Il +7 arriva con Malual (19-12). Il parziale lo chiude Daviskyba (25-20).



Terzo set

Partenza choc di Firenze che si porta sull'1-6. Il vantaggio sale al +6 con Acciarri (3-9). Daviskyba si consegna al muro del 4-11. La confusione regna nel campo della Monviso che scivola a -9 (8-17). Le bisontine non hanno problemi a portare a casa il parziale con Knollema (14-25).



Quarto set

Le monvisine partono con un piglio diverso e vanno avanti 6-3. Il turno in battuta di Knollema riporta la parità (6-6). Sylves dopo un lungo scambio mette giù l'11-9. Ma Knollema mette la freccia (11-12). Un check contestato assegna un muro in a Firenze per il 13-15 e a ruota arriva il 13-16. Ma Dodson stampa il monster block del sorpasso (17-16). Tanase spara out il 19-17. Firenze non si abbatte e infila un filotto di 3 punti. Il finale è conteso. Acciarri spara in rete il servizio e arriva il set point Monviso, sprecato da un errore in battuta di Malual. Firenze invece chiude alla prima occasione: 24-26.