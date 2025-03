In Circoscrizione 3 il bilancio ha un occhio per le donne: ecco i dati

In Circoscrizione 3 il bilancio ha un occhio per le donne

La Circoscrizione 3 ha presentato i dati del suo bilancio secondo una prospettiva di genere, in occasione della giornata della donna. Significa raccogliere i dati del proprio territorio, aggiornati al 31 dicembre 2023, facendo attenzione alle differenze di genere per vedere in che direzione dovrebbero muoversi le politiche. Questo permette di fotografare la società, evidenziando le discriminazioni e mostrando come l'ente di prossimità si stia muovendo per rispondere alle differenti esigenze del genere femminile.

Il 52% è donna, soprattutto dai 45 anni in su

Un primo esempio è il dato relativo alla popolazione: dei 120 mila residenti in circoscrizione 3, il 52% è di genere femminile, pari a 63 mila persone, mentre gli uomini sono 6 mila di meno. Sono però più numerosi nelle fasce più giovani: fino ai 33 ci sono più residenti di genere maschile che femminile, per pareggiare nella fascia 34-44 e invertire la rotta dai 45 anni in su. Questo significa che la popolazione dei quartieri Cenisia, San Paolo, Cit Turin e Pozzo Strada è prevalentemente anziana e femminile: tra le donne, ben il 30% ha più di 6 e solo il 9% ha meno di 13 anni. Per gli uomini il divario è meno marcato, ma comunque presente: 24% oltre i 64 anni e 10% entro i 13. Questi dati sono in linea con quelli della città: a Torino la popolazione invecchia, soprattutto a causa del saldo negativo tra nati e deceduti, pari a 32-68% nella circoscrizione 3.

Questo dato fa capire come il nucleo familiare più comune in questi quartieri sia quello delle donne sole (17 mila), seguito dagli uomini soli (14 mila), e solo a seguire le coppie con figli (9.949) e senza figli (9.634). Più della metà delle famiglie della circoscrizione è formata da persone che vivono da sole, che equivalgono al 27% della popolazione. La metà di loro hanno tra i 30 e i 64 anni, ma tra gli over 64 le donne sono più degli uomini.

Più donne anche tra gli immigrati da Africa e Asia

Interessante anche il dato dei paesi di provenienza della popolazione straniera: dall'Africa e dall'Asia arrivano più uomini che donne, mentre dall'Europa e dal Sudamerica la maggioranza degli immigrati è di genere femminile, con la comunità peruviana che la fa da padrona con 784 donne contro 558 uomini.

La Circoscrizione ha anche analizzato i suoi organi istituzionali, evidenziando come anche nella rappresentanza ci sia un forte gap di genere. Dei 25 consiglieri, soltanto 8 sono donne, mentre nella giunta ci sono 4 coordinatori di genere maschile e solo una di genere femminile, oltre alla presidente Francesca Troise. La parità di genere è raggiunta solamente nel personale della circoscrizione, composta da 44 persone equamente divise.

Le diverse voci del bilancio

Ad essere analizzato è poi il bilancio, pari a 826 mila euro nel 2023, che è stato suddiviso in tre voci: area diretta, indiretta e neutra. La prima è quella per cui le spese sono finite in iniziative rivolte in modo specifico al genere femminile, e rappresentano il 2,4% del budget.

La seconda area, pari al 94,6% del bilancio, riguarda voci che hanno influito sulla vita delle donne, anche se non si rivolgevano direttamente a loro. Si tratta di iniziative che hanno guardato ai servizi per i bambini o gli anziani, alla famiglia, a iniziative di sostegno economico o di miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente. Infine, il 3% del bilancio ha riguardato le spese di mantenimento dell'ente.

"Il bilancio di genere è un atto innanzitutto di trasparenza e di consapevolezza - ha commentato la presidente Troise - Le donne vivono ancora in una situazione di disuguaglianza, si fanno maggiormente cura della casa e quindi di lavoro non retribuito e le politiche sociali dovrebbero tenere conto di questo dato. Possiamo fare la nostra piccola parte per costruire territori più equi".

Lo sportello Idea Agenzia per il lavoro

Il coordinatore della commissione lavoro, Francesco Aglieri Rinella, ha sottolineato una delle iniziative della circoscrizione che si rivolge maggiormente alle donne. Il 60% di chi si rivolge allo sportello lavoro di circoscrizione, gestito dal consorzio "Idea Agenzia per il lavoro", è infatti di genere femminile. Lo sportello è aperto presso lo spazio di corso Peschiera 193 il lunedì dalle 15 alle 17:30, il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 14, e il giovedì con orario 9-14 e 14:30-17.