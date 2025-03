Quelle lose traballanti e a pezzi: "Qui rischiamo la vita anche camminando" [FOTO]

Lose mancanti o sconnesse, spaccate in due. Molte traballanti. “ Trappole per i pedoni, soprattutto quando piove ” sottolinea Carmelo Lavuri , 82 anni, l’anima dei comitati di Porta Palazzo. Ed è proprio dai residenti della piazza che ospita uno dei mercati più importanti della città che parte l’appello alle istituzioni. “ Bisogna rifare questa pavimentazione, è un disastro ”. Ed è facendo un giro a piedi che vengono fuori tutte le criticità.

Le piazzole nei pressi di corso Giulio Cesare sono un disastro. Carmelo le mostra indicando il dito. Molti danni vengono procurati dal passaggio delle auto che si infilano per parcheggiare. Avanti e indietro. Per non parlare dei furgoni e dei camion che poi si infilano nella vicina piazza Don Albera. Il peggio, o quasi, lo vediamo alle spalle del Mercato Centrale. Quattro transenne a tentare di delimitare una serie di rattoppi.

Anche qui basta una svista per scivolare e farsi male. Tenendo poi presente che la zona è frequentata assiduamente anche da molti anziani. “E’ così da 6 mesi - ribatte Lavuri -, e sono già cadute 3 persone. Il pavé è tutto sconnesso con un ripristino con catrame che lascia a desiderare”. Stessa situazione nell'area che ospita le bancarelle del frutta e verdura. E all'angolo con via Cottolengo. E poi la stoccata all'amministrazione: “Anziché spendere tutti quei soldi per via Roma occupatevi delle “periferie”, ci sono anche altre necessità”.

[Le condizioni della pavimentazione]