L'autobus decolla sulla rotonda, ecco l'incidente che scatena l'ironia social

Un incidente decisamente insolito ha avuto luogo questa mattina, 5 marzo 2025, a Savonera, frazione di Collegno. Con un autobus della linea 159A del Gtt che è rimasto incastrato sulla rotonda che si trova all'incrocio tra le vie Villa Cristina e Don Sapino. Con la parte anteriore sollevata (come un'altalena basculante).

La foto ha fatto il giro del web, ripresa anche da "Welcome to Favelas". E chiaramente non sono mancate le risate sui social network. Su Facebook un residente ha commentato la foto definendola come un "nuovo monumento".

Nonostante l'incidente non si sono registrati feriti. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale di Collegno per i rilievi, sono intervenuti gli operatori di Gtt che hanno avuto il loro bel da fare per rimuovere il mezzo.