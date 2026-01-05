"Il 2026 porterà il nuovo parco urbano integrato, la riqualificazione del teatro Superga e della scuola Gramsci"

Se il 2025 appena andato in archivio ha visto la rivoluzione della raccolta differenziata e la ferita del Sonic Park, il 2026 per Nichelino sarà l'anno che porterà a conclusione i tanti progetti legati ai fondi del Pnrr. Il sindaco Giampiero Tolardo ha fatto il punto della situazione.

Come è messa Nichelino, a pochi mesi dalla conclusione dei lavori?

"Direi che siamo nei tempi. Stiamo incalzando nella maniera giusta, per fare in modo che i diversi cantieri vadano a conclusione rispettando il cronoprogramma, ma non abbiamo segnalazioni di ritardi o problematiche particolari. Il 2026 porterà quindi la riqualificazione del teatro Superga e della scuola Gramsci, la realizzazione del Parco urbano integrato e sarà completato il processo di digitalizzazione. Oltre a veder nascere, grazie all'impegno della Fondazione Ordine Mauriziano, il nuovo studentato a Stupinigi".

Quali altre novità porterà il nuovo anno?

"Vogliamo proseguire il processo di crescita che questa città sta portando avanti da anni, proseguire nell'impegno per aiutare soprattutto alle famiglie e alle fasce più deboli della popolazione e poi non dimentichiamo i progetti legati al Pinqua (il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, ndr). Al momento siamo in leggero ritardo per quanto riguarda gli interventi sulla piazza Pertini, ma per fortuna siamo pienamente in linea, anzi addirittura avanti per quanto riguarda via Cacciatori e tutta l'area davanti alle scuole. Oltre a riqualificare, grazie all'impegno del Cisa, la sede di via Leoncavallo. Vogliamo che sia una città sempre più vivibile e attrattiva per gli investitori e gli imprenditori, che sono il motore della crescita. Il tutto senza aver aumentato le tasse locali o aver ridotto i servizi, in un contesto generale difficile, con tagli e minori entrate per i Comuni".

Il 2026 sarà anche il suo ultimo anno completo alla guida della città. A quando la scelta del suo successore?

"La tendenza generale di questi ultimi anni è di una politica che si è spostata sempre più verso destra, non solo in Italia. A Nichelino siamo molto attenti ai temi dell'inclusione, del sociale, della difesa dell'ambiente e della solidarietà: tutti coloro che si riconoscono in questi ideali devono lavorare per fare squadra all'interno del perimetro del centrosinistra, dal Pd a Rifondazione Comunista ad AVS, da Italia Viva a tutte le componenti dell'area riformista e alle liste civiche. Il dialogo è avviato anche con il M5S, ovviamente. Bisogna convocare un tavolo al più presto, l'obiettivo non è scegliere il candidato sindaco ma costruire assieme una visione della città e del futuro di Nichelino".

Che ruolo avrà Giampiero Tolardo in questa operazione?

"Conto di impegnarmi fino all'ultimo giorno per portare avanti questo processo, non sono un sindaco che tirerà i remi in barca avvicinandosi la scadenza del mio mandato. Si deve lavorare e costruire partendo dal livello locale e io voglio fare la mia parte, poi spetterà ai cittadini giudicare".